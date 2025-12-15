Le traitement expérimental de Gilead contre le VIH n'est pas inférieur au médicament phare de l'essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 7, et les données sur les ventes de Biktarvy au paragraphe 8) par Sriparna Roy

Gilead Sciences GILD.O a déclaré lundi que son traitement expérimental contre le VIH s'est avéré statistiquement non inférieur à son médicament le plus vendu, le Biktarvy, lors d'un essai de phase avancée.

Le régime expérimental pourrait élargir les options de traitement et aider les personnes atteintes du VIH à contrôler le virus à long terme, a déclaré la société.

Dans l'étude, une combinaison de bictégravir et de lénacapavir en un seul comprimé par jour s'est avérée aussi efficace que Biktarvy, la pilule anti-VIH existante de Gilead, chez les patients dont le virus était déjà supprimé.

L'essai a randomisé les patients à deux contre un pour qu'ils passent au comprimé expérimental ou qu'ils conservent leur régime actuel avec le Biktarvy.

Selon Joseph Stringer, analyste chez Needham, ce traitement aura le plus grand impact sur la population virologiquement supprimée et constituera une option pratique pour les patients qui changent de traitement.

L'association a été généralement bien tolérée, sans qu'aucun problème de sécurité significatif ou nouveau n'ait été identifié, a déclaré Gilead.

Nous considérons qu'il s'agit d'une belle expansion du portefeuille VIH et d'une nouvelle étape vers la consolidation de la protection contre l'expiration du brevet du Biktarvy en 2036, a ajouté M. Stringer.

Gilead a enregistré des ventes de Biktarvy de 13,4 milliards de dollars en 2024.

Le bictegravir est un médicament contre le VIH largement recommandé, connu sous le nom d'inhibiteur du transfert de brin d'intégrase, et n'est utilisé qu'en association avec d'autres médicaments antirétroviraux, qui servent à stopper la reproduction du virus.

Le VIH-1 est la souche la plus courante du rétrovirus qui provoque le syndrome d'immunodéficience acquise, communément appelé sida.

Le lénacapavir est le principe actif des traitements à longue durée d'action de Gilead contre le VIH, Sunlenca et Yeztugo, qui sont des injections bi-annuelles destinées à prévenir l'infection par le VIH chez les adultes et les adolescents.

Lors d'un précédent essai de phase avancée, le régime expérimental en comprimés s'est avéré statistiquement non inférieur aux régimes antirétroviraux en comprimés multiples.

La société partagera les données complètes des deux essais de phase avancée l'année prochaine et prévoit de les soumettre à l'approbation des autorités réglementaires.