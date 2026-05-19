Le traitement de Relay s'est révélé efficace pour réduire les malformations vasculaires lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'évolution du cours de l'action) par Sahil Pandey

Relay Therapeutics RLAY.O a déclaré mardi qu'un essai clinique de phase intermédiaire avait montré que son traitement expérimental pouvait réduire les malformations vasculaires et améliorer les symptômes chez les patients atteints de troubles vasculaires rares, ce qui a fait grimper son action de plus de 13 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

* Le zovegalisib de Relay a réduit la taille des lésions d'au moins 20 % chez environ 60 % des patients à 12 semaines.

* Presque tous les patients ont présenté une certaine réduction de la taille des lésions et ont poursuivi le traitement à la date de clôture des données, a indiqué la société.

* Environ 89 % des médecins et 79 % des patients ont signalé une amélioration des symptômes tels que la douleur et le gonflement à 12 semaines.

* Le traitement s'est révélé efficace chez des patients ayant déjà été traités par des médicaments tels que l'alpelisib et le sirolimus, a ajouté Relay.

* "Grâce à une approche sélective vis-à-vis des mutations, le zovégalisib est capable d’atteindre une activité clinique avec un profil de tolérance bien meilleur", a déclaré à Reuters Don Bergstrom, président de la R&D.

* Aucun patient n'a interrompu le traitement en raison d'effets indésirables, et les effets indésirables graves ont été limités, selon la société.

* Des doses plus faibles semblaient adaptées à une utilisation à long terme, tandis qu'une dose plus élevée n'a pas été jugée appropriée pour la poursuite du développement chez ce groupe de patients, a indiqué la société.

* "À ce jour, aucun arrêt de traitement n'a été enregistré dans notre étude en raison d'événements indésirables et, actuellement, tous les patients poursuivent le traitement", a déclaré Don Bergstrom.

* Relay a déclaré que ces résultats plaident en faveur d'une approche plus ciblée qui pourrait éviter les effets indésirables observés avec les médicaments plus anciens de la même classe.

* La société recrute actuellement davantage de patients à des doses sélectionnées pour la prochaine phase de l'étude, a-t-elle ajouté.

* Le zovegalisib est également en cours de développement pour le cancer du sein et a obtenu en février le statut américain de "thérapie innovante" en association avec le fulvestrant pour certains patients atteints d’une maladie avancée.

* Les anomalies vasculaires sont des affections rares caractérisées par une croissance anormale des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, entraînant des douleurs, des gonflements et d’autres complications.