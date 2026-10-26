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Le traitement de Merck prolonge la survie des patientes atteintes d'un cancer de l'utérus difficile à traiter
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 16:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les données d’un essai clinique de phase avancée présentées lors du congrès médical de l’ESMO, le médicament expérimental ciblé de Merck MRK.N a permis aux femmes atteintes d’un cancer de l’endomètre avancé de vivre plus longtemps et de maintenir leur maladie sous contrôle par rapport au traitement standard.

Sur la base de ces données, l’autorité sanitaire américaine a accepté de soumettre ce médicament à une procédure d’examen prioritaire, une décision étant attendue d’ici juin 2027, a indiqué Merck.

Ce médicament, le sacituzumab tirumotecan, également connu sous le nom de sac-TMT, libère une substance anticancéreuse dans les cellules exprimant une protéine appelée TROP2, fréquemment présente dans les tumeurs de l'endomètre.

L'essai a recruté 776 patientes dont le cancer était réapparu ou avait progressé après un traitement antérieur. Les patientes ont été réparties de manière aléatoire entre le sac-TMT et une chimiothérapie choisie par leur médecin, à savoir la doxorubicine ou le paclitaxel.

Les résultats ont montré que le sac-TMT réduisait le risque de décès de 32 %, les patientes survivant en moyenne 19 mois, contre 12,1 mois avec la chimiothérapie standard.

Le traitement a également réduit de 41 % le risque de progression du cancer ou de décès, les patientes restant sans progression pendant une durée médiane de 7,2 mois, contre 3,9 mois sous chimiothérapie. De plus, environ 35 % des patientes sous sac-TMT ont vu leurs tumeurs régresser, contre 17 % sous chimiothérapie.

Les effets indésirables graves liés au traitement ont été plus fréquents avec le sac-TMT, touchant environ 54 % des patientes contre 41 % sous chimiothérapie. Environ 3 % des patientes ont interrompu le traitement en raison d’effets indésirables.

Selon l’American Cancer Society, environ 68.000 cas de cancer de l’endomètre devraient être diagnostiqués aux États-Unis en 2026, entraînant plus de 14.000 décès.

Les analystes de Jefferies prévoient un chiffre d'affaires maximal d'environ 900 millions de dollars pour ce médicament dans le traitement du cancer de l'endomètre et de 9 milliards de dollars pour l'ensemble des indications potentielles.

Merck développe ce médicament en collaboration avec la société chinoise de biotechnologie Kelun-Biotech 6990.HK , qui a découvert ce traitement.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 16:37:48.

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