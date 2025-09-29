Le traitement d'Enanta contre le VRS manque son objectif principal dans une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Enanta Pharmaceuticals ENTA.O a déclaré lundi que son traitement contre le virus respiratoire syncytial n'a pas réussi à réduire le temps nécessaire pour diminuer la gravité de certains symptômes, manquant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire.

Les actions de la société ont chuté de près de 30 % dans les échanges avant bourse.