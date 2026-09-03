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Le traitement contre le cancer du sang d'AbbVie atteint les objectifs de son essai de phase avancée
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur l'étude aux paragraphes 2 et 3)

AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son traitement contre un type de cancer du sang avait atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée.

Ce traitement, l’etentamig, a affiché un taux de réponse global (ORR) de 74 %, supérieur aux 45,7 % enregistrés par les traitements standard choisis par l’investigateur de l’essai. L’ORR correspond au pourcentage de patients participant à un essai clinique dont le cancer régresse ou disparaît après le traitement.

Il a également permis d’augmenter la survie sans progression de la maladie, l’autre objectif principal de l’essai.

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