Le traitement contre le cancer du sang d'AbbVie atteint les objectifs de son essai de phase avancée

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(Ajoute des précisions sur l'étude aux paragraphes 2 et 3)

AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son traitement contre un type de cancer du sang avait atteint les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée.

Ce traitement, l’etentamig, a affiché un taux de réponse global (ORR) de 74 %, supérieur aux 45,7 % enregistrés par les traitements standard choisis par l’investigateur de l’essai. L’ORR correspond au pourcentage de patients participant à un essai clinique dont le cancer régresse ou disparaît après le traitement.

Il a également permis d’augmenter la survie sans progression de la maladie, l’autre objectif principal de l’essai.