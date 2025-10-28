Le traitement combiné anticancéreux de Merck et d'Eisai atteint un objectif principal dans une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le traitement expérimental combiné de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T pour un type de cancer du rein a atteint l'un des principaux objectifs d'une étude de phase avancée, ont déclaré les fabricants de médicaments mardi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer