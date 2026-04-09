Le trafic maritime à travers Ormuz est pratiquement à l'arrêt malgré le cessez-le-feu, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un navire-citerne de produits pétroliers et cinq vraquiers ont emprunté le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures, malgré l'accord de cessez-le-feu de deux semaines conclu entre l'Iran et les États-Unis, selon une analyse des données fournies par les systèmes de suivi des navires.

Le trafic dans ce détroit critique est resté pratiquement au point mort, avec peu de mouvements depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février, et une moyenne de quelques navires par jour, selon les données de Kpler, de Lloyd's List Intelligence et de Signal Ocean.

Selon les estimations du marché, 140 navires en moyenne empruntaient chaque jour le détroit avant le 28 février.