Le trafic de Vinci Airports à -1,2% en avril 2026

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES EN BAISSE DE 5% SUR UN AN EN AVRIL
* TRAFIC DE VINCI AIRPORTS EN BAISSE DE 1,2% SUR UN AN EN AVRIL
Texte original nGNE1sjy6v Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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