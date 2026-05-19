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Le trafic de Vinci Airports à -1,2% en avril 2026
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 18:41

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES EN BAISSE DE 5% SUR UN AN EN AVRIL

* TRAFIC DE VINCI AIRPORTS EN BAISSE DE 1,2% SUR UN AN EN AVRIL

Texte original nGNE1sjy6v Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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