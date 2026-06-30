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Le trafic aérien mondial recule de 2,2% en mai, pénalisé par le Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 17:17

L'association internationale du transport aérien (IATA) souligne que le conflit au Moyen-Orient a pesé sur le trafic mondial, malgré une bonne résistance de la demande dans les autres régions.

L'Association du transport aérien international (IATA) annonce que la demande mondiale de transport aérien de passagers a reculé de 2,2% en mai sur un an, mesurée en passagers-kilomètres payants (RPK). Hors Moyen-Orient, la demande progresse toutefois de 0,7%. Les capacités ont diminué de 2,3%, tandis que le coefficient de remplissage atteint un niveau record pour un mois de mai à 83,5%.

Le trafic international baisse de 1,6%, mais progresse de 3,1% hors Moyen-Orient. Les compagnies de la région enregistrent une chute de 28,8% de leur trafic international, un recul moins marqué qu'en avril. A l'inverse, l'Europe ( 3,8%), l'Amérique latine ( 10,5%), l'Afrique ( 8,9%), l'Asie-Pacifique ( 1,3%) et l'Amérique du Nord ( 1,0%) affichent une croissance.

Le trafic domestique recule de 3,1%, principalement sous l'effet des baisses observées en Chine (-6,2%) et aux Etats-Unis (-1,9%). Selon Willie Walsh, directeur général de l'IATA, les compagnies restent confrontées à des coûts élevés du carburant et devraient continuer à tester la résistance de la demande avec des tarifs plus élevés, malgré le récent recul des prix du pétrole.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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