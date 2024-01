Le trafic aérien à 99% de ses niveaux pré-Covid en novembre 2023 (Iata)

(AOF) - L'Association international du transport aérien (Iata) rapporte que la demande de transport aérien a dépassé en novembre 2023 99 % des niveaux de 2019. Le trafic total mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK a augmenté de 29,7 % par rapport à novembre 2022. À l'échelle mondiale, le trafic se situait à 99,1 % des niveaux de novembre 2019, en progression de 26,4 % par rapport à novembre 2022. La région Asie-Pacifique a continué d'afficher les meilleurs résultats d'une année sur l'autre (+63,8 %), toutes les régions affichant une amélioration par rapport à l'année précédente.

"Nous nous rapprochons de plus en plus du dépassement de l'année record de 2019 pour le transport aérien", commente Willie Walsh, directeur général de l'Iata. "Les vents contraires économiques ne dissuadent pas les gens de prendre leur envol. Les voyages internationaux restent 5,5 % inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie, mais cet écart se réduit rapidement. Et les marchés intérieurs sont continuellement au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie depuis avril".