 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Trade Desk augmente après un rapport selon lequel Open AI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise pour vendre des publicités
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O augmentent de 18,6 % à 29,84 $ avant le marché ** Open AI a eu des discussions préliminaires avec la société pour vendre des publicités, rapporte The Information

** Open AI et TTD n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Open AI a annoncé en février qu'elle montrerait des publicités de test aux utilisateurs de sa version Free and Go aux États-Unis. ** Les actions de TD ont chuté la semaine dernière après avoir annoncé des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 33,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE TRADE DESK RG-A
25,1700 USD NASDAQ +0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank