Le Trade Desk augmente après un rapport selon lequel Open AI a eu des discussions préliminaires avec l'entreprise pour vendre des publicités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société de technologie publicitaire Trade Desk TTD.O augmentent de 18,6 % à 29,84 $ avant le marché ** Open AI a eu des discussions préliminaires avec la société pour vendre des publicités, rapporte The Information

** Open AI et TTD n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters

** Open AI a annoncé en février qu'elle montrerait des publicités de test aux utilisateurs de sa version Free and Go aux États-Unis. ** Les actions de TD ont chuté la semaine dernière après avoir annoncé des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 33,7 % depuis le début de l'année