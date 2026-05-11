 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le tourisme mondial toujours résilient malgré les crises
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:22

Le World Travel & Tourism Council (WTTC) estime que le secteur du tourisme rebondit systématiquement après les crises et qu'il peut même en sortir renforcé grâce à des politiques adaptées. Un rapport confirme ce phénomène.

Le World Travel & Tourism Council (WTTC) annonce la publication d'un rapport mondial intitulé "Accelerating Travel & Tourism Recovery - Global Evidence from Four Decades of Crises". L'étude a analysé 40 années de données et 100 crises majeures pour conclure "qu'aucune destination touristique n'a connu d'effondrement durable une fois une crise terminée". Le WTTC souligne que les reprises les plus rapides reposent à chaque fois sur une forte coordination entre gouvernements et acteurs privés.

Le rapport rappelle par exemple que les arrivées internationales ont rebondi après la pandémie de Covid-19, passant d'une chute de 72% en 2020 à 1,47 milliard de voyageurs en 2024, soit un niveau équivalent à celui de 2019. Les dépenses internationales des visiteurs ont atteint un record de 2,02 MdsUSD en 2025.

Selon les dernières données du WTTC, le tourisme mondial a contribué à hauteur de 11 600 MdsUSD au produit intérieur brut mondial en 2025, soit 9,8% de l'économie mondiale, et soutient 366 millions d'emplois.

Pour Gloria Guevara, présidente-directrice générale du WTTC, "la question n'est pas de savoir si le secteur se redressera, mais à quelle vitesse nous choisirons de permettre cette reprise".

Valeurs associées

ACCOR
43,7800 EUR Euronext Paris -1,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank