Le tourisme au beau fixe sur la Côte d'Azur à l'été 2024

"Au final, avec les réservations de dernière minute, l'occupation hôtelière devrait approcher les 85% en moyenne sur juillet et août, en légère hausse par rapport l'été 2023" affirme Côte d'Azur France Tourisme.

(AOF) - L'Observatoire du Tourisme de Côte d’Azur France Tourisme confirme une reprise "notable" du tourisme international dans la région cet été avec le retour des clientèles étrangères de toutes origines et notamment des Américains. En juillet, la performance hôtelière du littoral est "excellente", avec une occupation moyenne sur le littoral qui atteint les 86%, en hausse de 2,5 points sur un an. La croissance de l’offre hôtelière explique ces évolutions, souligne l'organisme public.

