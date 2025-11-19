Le tourisme américain devrait bénéficier de la Coupe du monde de la FIFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aishwarya Jain

Le tourisme international aux États-Unis pourrait bénéficier d'un coup de pouce bien nécessaire de la part de la Coupe du monde de la FIFA 2026 après une année 2025 morose, où les visiteurs sont restés à l'écart en raison du malaise suscité par les politiques commerciales du président Donald Trump et des inquiétudes concernant le durcissement des contrôles aux frontières.

Le nombre de visiteurs étrangers aux États-Unis a baissé de 4 % depuis le début de l'année jusqu'en juillet, selon les données sur les visas de l'Office national du voyage et du tourisme (ONT). La société Tourism Economics , spécialisée dans les données sur les voyages , prévoit une baisse annuelle d'environ 6,3 % en 2025.

Cette tendance pourrait s'inverser l'année prochaine, lorsque le plus grand événement sportif du monde devrait attirer plus d'un million de visiteurs à l'occasion de son lancement dans 16 villes hôtes d'Amérique du Nord, dont 11 aux États-Unis.

La Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet, pourrait représenter environ un visiteur étranger supplémentaire sur trois aux États-Unis en 2026, selon les estimations de Tourism Economics.

DEMANDE DE VOLS ET D'HÉBERGEMENT POUR LE TOURNOI

Les recherches de vols et de logements autour des dates du tournoi ont augmenté de près de 70 % par rapport à la même période en 2025, a déclaré Jaroslaw Grabczak, responsable des produits commerciaux à l'agence de voyage en ligne eSky, basée en Pologne.

Il estime également que les prix des séjours pourraient augmenter de 30 % dans les premiers jours de l'événement, et jusqu'à 60 % dans les derniers jours des matchs.

Selon les projections de diverses sources, le nombre de visiteurs étrangers se situerait entre 1 et 6 millions. Un rapport conjoint de la FIFA et de l'Organisation mondiale du commerce prévoit également que les voyageurs internationaux resteront en moyenne 12 jours, achèteront deux billets par personne et dépenseront environ 416 dollars par jour.

Airbnb ABNB.O s'attend à ce qu'environ 232 000 clients utilisent sa plateforme pour réserver des séjours dans les villes hôtes américaines, chacun d'entre eux dépensant environ 142 dollars par nuit, selon une enquête commandée par l'entreprise de location de vacances.

Mais toutes les villes ne seront pas logées à la même enseigne.

Le tirage au sort officiel, le 5 décembre, fixera le calendrier et les lieux des matchs clés, ce qui influencera la demande dans les villes hôtes, d'autant plus que certaines des 48 équipes sont beaucoup plus suivies que d'autres.

L'ANGLETERRE, LA FRANCE ET LE BRÉSIL ONT DES BASES DE SUPPORTERS IMPORTANTES

Si l'on tient compte de la taille de la base de supporters et de la fréquentation historique des événements, entre autres facteurs, les matchs impliquant l'Angleterre, la France, le Brésil, l'Argentine et le Portugal devraient générer une demande de voyage supérieure à la moyenne dans les villes hôtes, a déclaré Laura Baxter, économiste chez Tourism Economics.

"Si votre ville accueille l'une de ces équipes, attendez-vous à une forte demande", a déclaré Sébastien Long, président de la Texas Short-Term Rental Association et directeur général de la société de location de vacances Lodgeur.

"Les supporters se déplacent même sans billets parce qu'ils veulent être là où se trouve leur équipe et regarder le match avec d'autres supporters, que ce soit dans une fan zone ou dans un bar", ajoute-t-il.

Notamment, les ressortissants des 22 équipes participantes - dont le Brésil, l'Argentine et le Mexique - ne sont pas éligibles au programme américain d'exemption de visa, ce qui pourrait décourager les déplacements de leurs supporters.

Toutefois, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis accéléreraient l'obtention des visas pour les visiteurs étrangers possédant des billets pour les matchs.