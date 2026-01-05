Newcastle s’en prend à Meta pour sa gestion des contenus racistes

Une victoire à domicile, mais pas la fête pour tout le monde.

Ce lundi, Newcastle United a publié un communiqué dans lequel le club a condamné avec la plus grande fermeté les insultes racistes visant son milieu de terrain Joe Willock . Le joueur de 26 ans a été la cible de messages haineux, racistes et de menaces de violence sur Instagram, après la victoire 2-0 des Magpies face à Crystal Palace.…

