Newcastle s’en prend à Meta pour sa gestion des contenus racistes
Une victoire à domicile, mais pas la fête pour tout le monde.
Ce lundi, Newcastle United a publié un communiqué dans lequel le club a condamné avec la plus grande fermeté les insultes racistes visant son milieu de terrain Joe Willock . Le joueur de 26 ans a été la cible de messages haineux, racistes et de menaces de violence sur Instagram, après la victoire 2-0 des Magpies face à Crystal Palace.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
