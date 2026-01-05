Le conseil national de l'éthique se saisit du cas du LOSC
Les sanctions après les colères.
La défaite de Lille contre Rennes, ce samedi soir, pourrait laisser quelques traces. Selon les informations de L’Equipe, le conseil national de l’éthique, présidé par Frédéric Thiriez, a pris la décision de se saisir du dossier du LOSC après les évènements du week-end.…
CG pour SOFOOT.com
