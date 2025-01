Le tourisme a retrouvé en 2024 ses niveaux pré-pandémiques, selon l'Onu Tourisme

(AOF) - "Avec 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux enregistrées à l’échelle mondiale, 2024 a marqué la reprise du tourisme international après la pire crise de l’histoire du secteur". Tel est le constat dressé par l’Onu Tourisme, l’agence des Nations-Unies spécialiste du secteur dans son Baromètre du tourisme mondial. "Une majorité de destinations ont accueilli plus de touristes internationaux en 2024 qu’avant la pandémie, tandis que les dépenses des visiteurs ont également continué à croître fortement", précise l'agence dans son communiqué.

1,4 milliard de touristes ont voyagé à l'étranger en 2024, soit 11 % de plus qu'en 2023 et 99 % des niveaux pré-pandémiques. Le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique présentent de meilleurs résultats en 2024 qu'en 2019.

Selon l'ONU Tourisme, la croissance devrait se poursuivre tout au long de 2025, "tirée par une forte demande".

Le Moyen-Orient, avec 95 millions d'arrivées, est la région la plus performante par rapport à 2019, avec des arrivées internationales supérieures de 32 % aux niveaux d'avant la pandémie, mais supérieures de 1 % par rapport à 2023. L'Afrique (74 millions) a pour sa part accueilli 7 % d'arrivées de plus qu'en 2019 et 12 % de plus qu'en 2023. L'Europe, plus grande région touristique du monde, a enregistré 747 millions d'arrivées internationales en 2024 (en hausse de 1 % par rapport aux niveaux de 2019).