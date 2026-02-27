Le tour de table de 110 milliards de dollars d'OpenAI attire les investissements d'Amazon, de Nvidia et de SoftBank

(Ajoute des détails)

OpenAI a annoncé vendredi qu'elle levait 110 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de table exceptionnel qui valoriserait le fabricant de ChatGPT à 840 milliards de dollars, une opération qui témoigne du rythme effréné des investissements dans l'intelligence artificielle.

Ce tour de table comprend un investissement de 30 milliards de dollars de SoftBank, de 30 milliards de dollars de Nvidia

NVDA.O et de 50 milliards de dollars d'Amazon AMZN.O , et précède la méga-introduction en bourse de la startup d'IA prévue plus tard dans l'année.

Les grandes entreprises technologiques et les grands investisseurs dans le domaine de la technologie, tels que SoftBank, se précipitent pour forger des partenariats avec OpenAI - qui dépense beaucoup dans les centres de données - en pariant que des liens plus étroits avec l'entreprise leur donneraient un avantage concurrentiel dans la course à l'IA.

Amazon commencera par un investissement initial de 15 milliards de dollars , suivi d'un autre de 35 milliards de dollars dans les mois à venir lorsque certaines conditions seront remplies.

Parallèlement à cet investissement, OpenAI et Amazon ont également conclu un accord selon lequel OpenAI utilisera une capacité de calcul de 2 gigawatts alimentée par les puces Trainium d'Amazon, ont indiqué les deux entreprises.

La plateforme d'informatique en nuage d'Amazon, AWS, sera également le fournisseur tiers exclusif d'OpenAI Frontier, la plateforme d'entreprise du fabricant de ChatGPT pour la création, le déploiement et la gestion d'agents d'intelligence artificielle.

Ce partenariat ne modifie pas la relation existante entre OpenAI et Microsoft MSFT.O . Microsoft Azure reste le fournisseur exclusif de cloud pour les API d'OpenAI qui permettent d'accéder aux modèles d'OpenAI, ont déclaré les entreprises.

Les produits de première partie d'OpenAI continueront d'être hébergés sur Azure, et Microsoft conserve sa licence EXCLUSIF et l'accès à la propriété intellectuelle des modèles et produits d'OpenAI.

Il n'a pas été immédiatement précisé si l'investissement de 30 milliards de dollars de Nvidia remplaçait son engagement antérieur annoncé en septembre, selon lequel Nvidia investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans la startup.

OpenAI et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de clarification de Reuters.