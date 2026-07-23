Le ton autrefois optimiste de Tesla concernant les robotaxis évolue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 3, ajout d'un nouveau commentaire de Barclays au paragraphe 4)

* Les dirigeants ont invoqué des règles spécifiques à chaque ville et des problèmes opérationnels pour justifier ce déploiement progressif

* Un analyste s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles la taille de la flotte reste de l'ordre de quelques dizaines, et non de quelques centaines

* Tesla a opposé son approche à celle de Waymo, qui privilégie un déploiement progressif

par Chris Kirkham et Akash Sriram

Il y a un an, Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , avait déclaré que le réseau de robotaxis de l’entreprise se développerait à un « rythme hyper-exponentiel » et serait accessible à la moitié de la population américaine d’ici fin 2025.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers de mercredi, M. Musk et son équipe de direction ont adopté un ton plus prudent en répondant aux questions des analystes concernant un déploiement plus lent que prévu. Ces informations concernant les robotaxis ont probablement contribué à la forte chute du cours de l’action Tesla jeudi.

Le cours de l’action Tesla, qui avait déjà chuté de près de 17 % cette année à la clôture précédente, reculait de 13 % en début d’après-midi, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus d’un an.

« Il en faut davantage pour démontrer que les capacités de Tesla sont en train de prendre un tournant » en matière de robotaxis, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note, ajoutant que Tesla n’avait fourni aucun nouvel objectif d’expansion et « n’avait pas atteint les objectifs fixés précédemment ».

Depuis le lancement d’un petit projet pilote de robotaxis à Austin en juin 2025, Tesla ne s’est étendu qu’à une poignée d’autres villes, au Texas et en Floride, le service étant souvent limité aux zones périphériques.

Avant le lancement à Austin l’année dernière, Musk avait déclaré que la technologie de Tesla constituait « une solution générale qui fonctionne partout », contrairement à l’approche plus progressive, ville par ville, adoptée par Waymo, la filiale d’Alphabet GOOGL.O , leader américain des taxis sans conducteur.

Mercredi, Musk et d’autres dirigeants ont abordé les détails spécifiques du déploiement à grande échelle du service de robotaxis dans chaque ville.

« Les cadres réglementaires varient d’une ville à l’autre », a déclaré Lars Moravy, vice-président de l’ingénierie automobile chez Tesla. « Si nous procédons ville par ville, c’est pour nous assurer de répondre à chacune de ces exigences l’une après l’autre. »

Le directeur financier, Vaibhav Taneja, a ajouté: « Il y a différents problèmes… non seulement au niveau logiciel, mais aussi au niveau opérationnel, que nous essayons de résoudre. »

Il a précisé que l’entreprise souhaitait « régler ces problèmes avec une flotte réduite et de manière contrôlée » avant de passer à « un déploiement à très grande échelle ».

Colin Langan, analyste chez Wells Fargo, a demandé pourquoi le nombre de véhicules se comptait encore « par dizaines plutôt que par centaines ». Quel est « l’obstacle qui empêche d’ajouter davantage de véhicules sur le terrain? », a-t-il demandé.

Ashok Elluswamy, vice-président chargé de l’IA chez Tesla, a répondu que même avec un petit nombre de véhicules, « on peut parcourir beaucoup de miles ».

Il a ajouté que la croissance du nombre de miles parcourus par les robotaxis était « littéralement exponentielle. Mais nous n’en sommes qu’au début de cette croissance exponentielle. C’est pourquoi cela reste difficile à comprendre pour les autres. »

Lors de la conférence téléphonique de mercredi, Musk a réaffirmé que Tesla cherchait à trouver un équilibre entre le rythme de son expansion et la sécurité. « Nous voulons nous développer aussi vite que possible avec les robotaxis, sans nuire à personne. »

LE ROBOTAXI RESTE LOIN DERRIÈRE WAYMO

Tesla a indiqué que ses clients payants avaient parcouru 2,5 millions de miles (soit 4 millions de km) dans le cadre de son service de robotaxis, dont 380 000 miles lors de trajets sans superviseur de sécurité à bord.

Le nombre de miles parcourus par les robotaxis de Tesla sans surveillance reste bien inférieur aux plus de 220 millions de miles en mode autonome parcourus par Waymo jusqu’à fin mars, ce qui souligne l’avance de la division de conduite autonome d’Alphabet en matière de déploiement commercial, a déclaré Paul Miller, analyste chez Forrester.

Les investisseurs ont valorisé Tesla en misant sur la promesse que les robotaxis et ses robots humanoïdes Optimus deviendront un jour ses principaux moteurs de chiffre d’affaires. L’action se négocie à plus de 166 fois les estimations de bénéfices prévisionnels, ce qui est bien supérieur aux multiples des constructeurs automobiles traditionnels et des grandes entreprises technologiques.

Lors d’une présentation aux investisseurs en janvier, Tesla avait annoncé que ses robotaxis s’étendraient à sept agglomérations d’ici fin juin: Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa et Las Vegas.

Jusqu’à mardi, Tesla n’avait lancé son service que dans trois de ces villes: Dallas, Houston et Miami, le service étant limité aux zones périphériques de Houston et de Miami.

La société a annoncé mardi qu’elle était « désormais présente à Tampa et à Orlando », à la suite de plusieurs rapports d’analystes publiés avant la publication des résultats et qui faisaient état de cette expansion lente.

Mais les zones de desserte dans ces villes, à l’instar de Miami et Houston, se limitaient à des quartiers peu fréquentés situés en dehors des centres-villes. Reuters a testé le service de robotaxis dans les semaines qui ont suivi les lancements à Dallas et Houston et a constaté de longs délais d’attente, voire parfois une indisponibilité totale du service.