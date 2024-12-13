Le Tolebrutinib de Sanofi obtient la désignation de médicament innovant de la FDA

Sanofi SA SASY.PA :
* LE TOLEBRUTINIB OBTIENT LA DÉSIGNATION DE « MÉDICAMENT INNOVANT » DE LA FDA POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES SECONDAIREMENT PROGRESSIVE SANS POUSSÉES
* CETTE DÉSIGNATION EST MOTIVÉE PAR LES RÉSULTATS POSITIFS DE L'ÉTUDE DE PHASE III HERCULES
* DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES SONT EN VOIE DE FINALISATION AUX ÉTATS-UNIS ET EN COURS DANS L'UNION EUROPÉENNE
* L'ÉTUDE DE PHASE III PERSEUS DANS LA SEP PRIMAIRE PROGRESSIVE SE POURSUIT ET SES RÉSULTATS SONT ATTENDUS AU DEUXIÈME SEMESTRE DE 2025
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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