 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
DEC 24 CAC 40 Index (10x)
7 406,00
-0,28%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
DEC 24 CAC 40 Index (10x)
7 406,00
-0,28%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Le Tolebrutinib de Sanofi obtient la désignation de médicament innovant de la FDA
information fournie par Reuters 13/12/2024 à 07:06

Sanofi SA SASY.PA :

* LE TOLEBRUTINIB OBTIENT LA DÉSIGNATION DE « MÉDICAMENT INNOVANT » DE LA FDA POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES SECONDAIREMENT PROGRESSIVE SANS POUSSÉES

* CETTE DÉSIGNATION EST MOTIVÉE PAR LES RÉSULTATS POSITIFS DE L'ÉTUDE DE PHASE III HERCULES

* DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES SONT EN VOIE DE FINALISATION AUX ÉTATS-UNIS ET EN COURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

* L'ÉTUDE DE PHASE III PERSEUS DANS LA SEP PRIMAIRE PROGRESSIVE SE POURSUIT ET SES RÉSULTATS SONT ATTENDUS AU DEUXIÈME SEMESTRE DE 2025

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
90,69 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank