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Le titre Yum Brands en hausse après l'annonce de la vente de Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Yum Brands YUM.N ont progressé de 1 % à 156,65 dollars avant l'ouverture du marché ** La société va vendre sa chaîne Pizza Hut pour 2,7 milliards de dollars

** La société indique que Pizza Hut en Chine continentale sera rachetée par Yum China 9987.HK pour 1,2 milliard de dollars, tandis que le reste de l'activité sera racheté par la société de capital-investissement LongRange Capital pour 1,5 milliard de dollars

** La société prévoit un produit net d'environ 2,3 milliards de dollars provenant des deux transactions, après impôts et autres éléments

** La société prévoit la finalisation des deux transactions au troisième trimestre 2026

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action a perdu 24 % depuis le début de l'année

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