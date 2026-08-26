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Le titre Wendy's recule après que Trian, la société de Peltz, a indiqué ne pas avoir l'intention de lancer une offre de rachat de la chaîne, selon certaines sources
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 23:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action de la chaîne de restaurants Wendy's

WEN.O recule d'environ 13% à 7,85 dollars en séance prolongée

** Trian Fund Management, la société de gestion de Nelson Peltz, n'a pour l'instant pas l'intention de lancer une offre de rachat de Wendy's en vue de sa privatisation, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier

** La société d’investissement, actionnaire de longue date de Wendy’s détenant environ 16% du capital, ainsi qu’un consortium d’investisseurs, dont BlueFive Capital (soutenu par Bugatti) et Flynn Group, aurait travaillé à la préparation d’une offre au début du mois

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé d'environ 8% depuis le début de l'année

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