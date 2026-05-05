Le titre Viridian s'envole après qu'un médicament contre une maladie oculaire a atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de longue durée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du développeur de médicaments Viridian Therapeutics VRDN.O progresse de 31,86% à 18,54 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental contre la maladie oculaire thyroïdienne, l'elegrobart, a atteint son objectif principal lors d'une étude de phase avancée menée chez des patients atteints d'une forme chronique

** La société indique que le médicament a considérablement réduit le bombement oculaire chez les patients lorsqu'il était administré par injection sous-cutanée toutes les quatre ou huit semaines, par rapport au placebo

** L'étude a également montré des améliorations au niveau de la vision double, un symptôme courant et invalidant de la maladie, selon VRDN

** La maladie oculaire thyroïdienne est une affection auto-immune provoquant une inflammation, un gonflement et une accumulation de graisse derrière les yeux, entraînant souvent un exophtalmie, des douleurs, des rougeurs et une vision double

** "Nous pourrions voir les actions grimper de +40%, car il s'agit d'un scénario meilleur que prévu pour la TED chronique et nous pensons que VRDN peut se remettre d'une partie de la pression négative infligée par les récents résultats décevants de l'étude Active TED ", déclare RBC Capital Markets

** À la clôture d'hier, VRDN affichait une baisse de 54,8% depuis le début de l'année