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Le titre Viridian s'envole après l'autorisation par la FDA américaine d'un médicament contre la maladie oculaire thyroïdienne
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action de Viridian Therapeutics ( VRDN.O ) progresse de 14,5 % à 20,5 dollars en pré-ouverture ** Vendredi en fin de journée , la société a annoncé que la FDA américaine avait approuvé son médicament destiné au traitement des patients atteints de la maladie oculaire thyroïdienne

** L'autorisation de mise sur le marché du médicament, Lumvoa, s'appuie sur des données pour traiter les formes actives et chroniques de la maladie

** Viridian a déclaré à Reuters qu’elle prévoyait de fixer le prix de Lumvoa au même niveau que celui des traitements IGF-1R déjà approuvés, sur la base d’un cycle thérapeutique

** La société prévoit de déposer une demande d’autorisation aux États-Unis pour sa version sous-cutanée du traitement début 2027 ** RBC Capital Markets déclare: “Nous considérons l’autorisation de Lumvoa comme une étape décisive pour VRDN, car ce son premier médicament approuvé par la FDA permet à l’entreprise de passer du stade clinique au stade commercial”

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 42,5 % depuis le début de l’année

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