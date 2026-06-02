Le titre Victoria's Secret s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

2 juin - ** L'action de Victoria's Secret VSXY.N bondit de 49,5 % pour atteindre un record de 81,20 $

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée de son histoire, si les gains se maintiennent

** La société relève ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices , misant sur une forte demande pour ses marques, notamment Victoria's Secret, PINK et Beauty

** La société table sur un chiffre d'affaires net annuel compris entre 7,03 et 7,13 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 6,85 à 6,95 milliards de dollars

** Prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 550 et 580 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 430 à 460 millions de dollars

** Annonce un chiffre d'affaires net de 1,56 milliard de dollars au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,52 milliard de dollars (données compilées par LSEG)

** Enregistre un BPA ajusté de 60 cents au premier trimestre, contre des estimations de 30 cents