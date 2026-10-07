Le titre Vaxcyte recule légèrement après une levée de fonds d'un milliard de dollars destinée à financer un vaccin antipneumococcique

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7 octobre - ** L'action Vaxcyte PCVX.O a reculé de 0,3% à 66,50 dollars en pré-ouverture mercredi, après avoir levé 1 milliard de dollars

** PCVX a annoncé mardi en fin de journée la fixation du prix de vente d’environ 7,8 millions d’actions et de bons de souscription préfinancés à 64 dollars, pour un produit brut de 500 millions de dollars, ainsi qu’une offre publique simultanée d’obligations convertibles (OC) à 1,5% d’un montant de 500 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 octobre 2032.

** Le prix de conversion des obligations convertibles, fixé à 89,60 $, représente une prime de 40% par rapport au prix d’offre de l’émission d’actions

** L’action PCVX a bondi d’environ 31% lundi après que la société a annoncé que son vaccin antipneumococcique, le VAX-31, avait atteint tous ses principaux objectifs lors d’un essai clinique de phase avancée et avait induit des réponses immunitaires au moins comparables à celles du “Prevnar 20” de Pfizer PFE.N et du “Capvaxive” de Merck MRK.N

** L'action a clôturé en baisse de près de 10% à 66,70 dollars mardi, après que la société a lancé ses offres

** La société a l’intention d’utiliser le produit net des émissions pour financer le développement clinique des programmes VAX-31 destinés aux adultes et aux enfants, y compris le programme de phase 3 en cours pour le VAX-31 chez l’adulte

** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs et Guggenheim sont les co-chefs de file de l'offre d'actions; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs et Evercore sont les chefs de file de l'opération d'émissions obligataires

** À la clôture de mardi, l'action PCVX affichait une hausse d'environ 45% depuis le début de l'année