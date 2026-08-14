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Le titre Valneva s'envole après que l'autorité de régulation européenne a validé la demande d'autorisation du vaccin contre la maladie de Lyme
information fournie par Reuters 14/08/2026 à 09:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Le fabricant français de vaccins Valneva VLS.PA affiche une hausse de 15,6 % après que l’Agence européenne des médicaments a validé la demande d’autorisation de mise sur le marché de son candidat-vaccin contre la maladie de Lyme, développé en collaboration avec son partenaire Pfizer PFE.N

** Cette validation marque une étape réglementaire majeure pour le programme consacré à la maladie de Lyme, que les analystes de Kempen décrivent comme “le principal” moteur de l’argumentaire d’investissement

** Le courtier avait signalé qu’un éventuel dépôt de dossier par Pfizer au cours du second semestre 2026 constituerait un catalyseur crucial à court terme, une décision d’autorisation aux États-Unis étant attendue au second semestre 2027

** Kempen note que les derniers commentaires de Pfizer “continuent d’exprimer un optimisme quant aux perspectives d’autorisation du candidat-vaccin” ** Si cette hausse se confirme, l’action est en passe d’enregistrer sa meilleure journée depuis août 2025

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