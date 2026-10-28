Le titre Teladoc Health s'envole après la publication d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions

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28 octobre - ** L'action de la société de télésanté Teladoc Health TDOC.N progresse de 9,4% à 7,53 dollars en séance prolongée

** La société affiche un chiffre d'affaires de 605,10 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 588,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 2,40 milliards et 2,44 milliards de dollars, contre des estimations des analystes à 2,41 milliards de dollars

** Elle prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 569 millions et 615 millions de dollars, contre des estimations de 597,39 millions de dollars

** Le titre a reculé de 1,7% depuis le début de l'année, à la dernière clôture