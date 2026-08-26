Le titre Target Hospitality s'envole après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la société d'hébergement pour les travailleurs Target Hospitality TH.O progressent de 10,2% à 19,2 dollars en pré-ouverture ** TH relève ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 , les situant désormais entre 435 et 445 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 410 à 420 millions de dollars

** La société a décroché un nouveau contrat pluriannuel pour fournir des services d’exploitation et d’accueil dans le cadre du développement d’un centre de données appartenant à l’un des cinq plus grands hyperscalers, situé dans l’ouest du Texas ** La société prévoit que ce contrat générera environ 250 millions de dollars de chiffre d’affaires jusqu’en août 2030 ** Au total, depuis le début de l’année 2026, la société a remporté des contrats pluriannuels d’une valeur de 1,7 milliard de dollars dans le cadre de son segment « Workforce Hospitality Solutions » (WHS), en pleine expansion

** Les six sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou "surpondérer"; le cours-cible médian s'établit à 23,5 $ – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait plus que doublé depuis le début de l’année