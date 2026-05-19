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Le titre T1 Energy recule après que Fuzzy Panda a signalé une position courte
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** L'action de T1 Energy TE.N recule d'environ 8 % à 6,47 $ après que Fuzzy Panda Research a révélé détenir une position courte sur la société solaire américaine

** T1 est passée d'une SPAC spécialisée dans les batteries (qui a échoué) au secteur solaire après avoir racheté une usine à la société chinoise Trina Solar 688599.SS , 99,9 % de son chiffre d'affaires du premier trimestre provenant de Trina plutôt que de clients de centres de données IA - Fuzzy Panda

** Selon la société, celle-ci s'est empressée de se conformer à la réglementation fiscale américaine et a transféré la propriété intellectuelle clé détenue par Trina (IP) à une société singapourienne, Evervolt, afin de rester éligible aux crédits d'impôt

** “T1 Energy n'est pas une entreprise solaire spécialisée dans l'IA, mais simplement une nouvelle arnaque chinoise” - Fuzzy Panda

** TE n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** En incluant le mouvement de la séance, TE affiche une progression de 2,5 % depuis le début de l'année

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