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Le titre Sysco recule suite à l'accord de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions du distributeur alimentaire Sysco

SYY.N en baisse de jusqu'à environ 14% à $81.80

** L'action devrait connaître sa pire journée depuis 2020, si les pertes se maintiennent ** La société va acheter le fournisseur de services de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette

** Les actionnaires de Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco

** Sysco financera l'opération au moyen de 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides, ainsi que de 1 milliard de dollars de liquidités et d'actions disponibles

** SYY réaffirme une croissance annuelle des ventes de l'ordre de 3 à 5 % et un bénéfice par action ajusté dans la fourchette haute de 4,50 à 4,60 dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 3,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SYSCO
72,450 USD NYSE -11,40%
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