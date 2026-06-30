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Le titre Super Micro Computer recule après l'annonce par le parquet d'une perquisition dans les locaux de l'entreprise à Taïwan
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 05:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données boursières et du communiqué du gouvernement aux points 1 à 3)

30 juin - ** Lundi, l'action du fabricant de serveurs d'IA Super Micro Computer SMCI.O a clôturé en baisse de 8,1 % à 28,15 $. Elle a regagné environ 1,42 % lors des négociations après la clôture ** Les bureaux de SMCI à Taïwan ont fait l’objet d’une perquisition par les autorités gouvernementales , dans le cadre d’une enquête élargie sur la contrebande présumée de puces Nvidia NVDA.O vers la Chine via les serveurs de la société, a indiqué lundi le parquet du district de Keelung à Taïwan dans un communiqué ** Selon ce communiqué, les enquêteurs locaux ont perquisitionné les domiciles de six personnes ainsi que les locaux de trois sociétés affiliées

** « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités taïwanaises sur les événements récents », a déclaré Super Micro dans un communiqué adressé à Reuters

** « Les produits Supermicro continuent d’être visés dans ces affaires, et nous continuons à coopérer avec les forces de l’ordre et les responsables gouvernementaux à Taïwan ainsi que dans les autres juridictions où nous exerçons nos activités afin de garantir que notre technologie soit distribuée conformément à la loi » – SMCI

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse d’environ 5 % depuis le début de l’année

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SUPER MICRO
28,1500 USD NASDAQ -8,10%
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