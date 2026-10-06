Le titre Sphere Entertainment recule après que BTIG a revu son objectif de cours à la baisse, invoquant un ralentissement des réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Le titre Sphere Entertainment ( SPHR.N ) recule de plus de 6% à 104,04 dollars

** BTIG abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 44% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour Sphere Experience: de 123 millions de dollars à 110 millions pour le troisième trimestre, et de 164 millions à 148 millions pour le quatrième trimestre, ce qui les place en deçà des estimations du marché, respectivement de 123 millions et 164 millions de dollars

** Elle s'attend à une baisse des ventes de billets et du chiffre d'affaires par spectacle, sur la base de son analyse des ventes de billets, du ralentissement des réservations pour *Le Magicien d'Oz* à la fin du troisième trimestre et des tendances de réservation observées début octobre

** 11 des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 2 « conserver »; objectif de cours médian: 178,50 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a progressé de 10,50% depuis le début de l’année