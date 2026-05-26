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Le titre SOLV Energy recule alors qu'un investisseur privé s'apprête à vendre des actions
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** L'action de SOLV Energy MWH.O , société spécialisée dans le solaire et le stockage par batterie, a chuté de 6,3 % après la clôture, à 37 dollars, après avoir annoncé une augmentation de capital trois mois seulement après son introduction en bourse ** La société basée à San Diego, en Californie, lance une offre de 14 millions d'actions

** Le fonds d'investissement American Securities prévoit de vendre environ 7,2 millions d'actions et SOLV d'en proposer environ 6,8 millions

** SOLV utilisera le produit net de l'offre pour racheter des actions auprès des actionnaires existants, notamment des filiales d'American Securities, de certains administrateurs et dirigeants ** À l'issue de l'offre, American Securities détiendra en propriété effective 68,1 % du total des actions en circulation et 68,1 % des droits de vote de SOLV, selon le prospectus ** La société, qui compte environ 202,4 millions d'actions en circulation, a fait son entrée en bourse le 11 février avec une cotation supérieure de 20 % au prix d'introduction de 25 $ , pour une valorisation de 6 milliards de dollars

** Jefferies et JP Morgan sont les co-chefs de file de cette dernière offre

** L'action MWH a clôturé en hausse de 2,7 % à 39,48 $ mardi

** 10 analystes sur 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 1 « conserver »; objectif de cours médian de 50 $, selon LSEG

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