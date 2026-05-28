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Le titre Snowflake s'envole grâce à l'accord conclu avec AWS et à des prévisions optimistes qui redonnent confiance aux investisseurs
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 16:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours; ajout d'une citation d'analyste) par Kanishka Ajmera et Deborah Mary Sophia

28 mai - L'action Snowflake a bondi de plus de 33 % jeudi après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et qu'un accord de 6 milliards de dollars avec Amazon a renforcé la confiance des investisseurs dans le fait que la plateforme de données est en passe de devenir l'un des principaux bénéficiaires de l'essor de l'IA.

L'accord de cinq ans conclu avec Amazon Web Services assure à Snowflake SNOW.N un approvisionnement crucial en puces Graviton d'AWS, à un moment où la capacité de calcul est limitée en raison d'une explosion massive de l'utilisation de l'IA.

Il renforce également l'intégration des produits de stockage, de traitement et d'analyse de données de Snowflake dans les charges de travail d'IA sur le cloud AWS, aidant ainsi Snowflake à capter davantage de demande alors que les entreprises accélèrent rapidement l'adoption de l'IA. La majorité des clients de Snowflake utilisent AWS. Au moins 30 analystes ont relevé leurs objectifs de cours pour Snowflake à la suite des annonces , portant son objectif de cours médian à 280 dollars, contre 230 dollars avant la publication des résultats mercredi. L'action s'échangeait en début de séance à 233,50 dollars.

Si les gains actuels se maintiennent, Snowflake devrait ajouter environ 20 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 60,75 milliards de dollars.

La hausse spectaculaire de l'action Snowflake, qui avait chuté de 20 % cette année jusqu'à la dernière clôture, « montre à quel point le scepticisme s'était accumulé alors que les valeurs du secteur des données étaient prises dans la vague de ventes généralisée des logiciels d'IA », a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

« Mais cela montre aussi à quelle vitesse le sentiment peut basculer lorsqu’une entreprise démontre que l’IA contribue déjà à son chiffre d’affaires, plutôt que de simplement embellir ses présentations. »

Snowflake se négocie actuellement à 85,21 fois ses bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 85,19 pour Datadog

DDOG.O et 47,17 fois pour MongoDB MDB.O . Un ratio cours/bénéfice plus élevé indique que les investisseurs parient sur une croissance plus forte à l'avenir.

Après avoir été malmenée par les craintes que l'IA ne bouleverse le secteur des logiciels d'entreprise, Snowflake intègre désormais cette technologie à l'ensemble de sa plateforme, permettant ainsi aux entreprises d'unifier des données provenant de multiples sources, d'effectuer des analyses et de développer des outils d'IA.

« Nous pensons que ce résultat placera Snowflake carrément dans la catégorie des « gagnants de l’IA » et qu’il mérite un multiple élevé », a déclaré Patrick Colville, analyste en recherche sur les actions à la Banque Scotia, ajoutant que c’est une preuve évidente que Snowflake tire profit de l’adoption de l’IA par les entreprises.

Snowflake – qui aide les entreprises à stocker, gérer et analyser toutes leurs données en un seul endroit – a vu ses outils d’IA, tels que Cortex Code et Snowpark, largement adoptés. Ces outils permettent aux entreprises de créer des applications d’IA générative et de déployer des modèles d’apprentissage automatique sur leurs données. Cet accord constitue également un nouveau vote de confiance pour l'activité de puces sur mesure d'Amazon, qui a signé des contrats avec des clients majeurs, notamment Anthropic, OpenAI, Meta (la société mère de Facebook) et Uber au cours des derniers mois.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 16:04:33.

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