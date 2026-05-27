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Le titre Snowflake s'envole après la conclusion d'un contrat de 6 milliards de dollars avec AWS et la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Le titre de la société d'analyse de données Snowflake SNOW.N bondit de 34,6% à 235,55 dollars en séance prolongée

** SNOW revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et annonce un contrat de cinq ans d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services

AMZN.O

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires de 5,84 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 5,66 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, SNOW affichait une baisse d'environ 20% depuis le début de l'année

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