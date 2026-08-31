Le titre SLB s'envole après l'annonce d'un accord de 3,4 milliards de dollars portant sur le rachat de la société de systèmes de refroidissement Kelvion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** Le titre du prestataire américain de services pétroliers SLB N.V. SLB.N progresse de plus de 2 % à 58 dollars en pré-ouverture

** La société va acquérir le fournisseur de solutions de refroidissement Kelvion pour 3,4 milliards de dollars afin de renforcer son activité “Data Center Solutions”

** SLB prévoit que cette acquisition lui permettra d'élargir son rôle dans le domaine des infrastructures de centres de données

** L’adoption rapide de l’IA stimule la demande en infrastructures d’alimentation électrique et de refroidissement

** Dans le cadre de cette opération, la société reprendra environ 700 millions de dollars de la dette de Kelvion

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

** La hausse des cours du pétrole, suite à l’attaque américaine contre une île iranienne dans le détroit d’Ormuz et aux représailles de Téhéran, a également contribué à la hausse des cours boursiers

** Sur 30 courtiers, 26 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 2 “conserver” et 2 “vendre”; le cours cible médian s’établit à 63 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de près de 50 %