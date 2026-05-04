Le titre SK Hynix bondit de 13 % après que des entreprises technologiques américaines ont annoncé d'importants plans d'investissement dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des informations sur les dépenses dans le secteur technologique et les cours de clôture) par Hyunjoo Jin

Lundi, l'action SK Hynix 000660.KS a bondi de 13 % pour atteindre un niveau record, portée par les achats étrangers, après que plusieurs grandes entreprises technologiques américaines ont revu à la hausse leurs plans d'investissement dans les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle la semaine dernière.

Le fabricant sud-coréen de puces a surperformé son grand concurrent Samsung Electronics 005930.KS , qui a été pénalisé par le risque d'une grève potentielle des travailleurs syndiqués réclamant une part plus importante des bénéfices générés par l'IA de l'entreprise.

L'action SK Hynix a clôturé en hausse de 12,52% à un niveau record de 1.447.000 wons (985,29 $ (XX,XX euros) par action, surpassant la hausse de 5,44% de Samsung Electronics et celle de 5,1% du marché dans son ensemble.

Le vice-gouverneur principal de la Banque de Corée, Ryoo Sang-dai, a laissé entendre que l'essor actuel du marché des puces électroniques pourrait durer plus longtemps que lors des cycles précédents, faisant écho aux prévisions formulées par Samsung Electronics et SK Hynix lors de leurs conférences téléphoniques sur les résultats le mois dernier.

Les quatre géants américains de la technologie, dont Alphabet GOOGL.O , qui a publié ses résultats mercredi, ont tous indiqué que les dépenses en matière d'IA ne ralentiraient pas, les dépenses combinées devant dépasser les 700 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) cette année, contre environ 600 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) auparavant.

En particulier, Microsoft MSFT.O et Meta

META.O ont dévoilé des plans d'investissement supérieurs aux prévisions pour cette année, en partie en raison de la flambée des prix des puces mémoire, tout en exprimant leur confiance dans ces investissements.

"Je pense que tout le monde sait que le coût de ces composants, en particulier celui de la mémoire, a explosé. Nous sommes simplement dans une phase où la capacité ne suffit pas à répondre à la demande", a déclaré Amazon AMZN.O lors d'une conférence téléphonique sur ses résultats la semaine dernière. (1 $ = 1.468,6000 wons)