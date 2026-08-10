Le titre Silence Therapeutics s'envole après la publication des résultats d'un essai clinique de phase intermédiaire portant sur un médicament contre le cancer du sang

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10 août - ** Le titre de Silence Therapeutics SLNCF.PK

SLN.O , coté aux États-Unis, progresse de 35 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 20 mois, à 16,17 dollars

** La société indique que son médicament expérimental, le divesiran, a atteint son objectif principal lors d’un essai clinique de phase intermédiaire chez des patients atteints de polycythémie vraie, un cancer du sang rare

** Le taux de réponse est de 88 % chez les patients traités par le divesiran, contre 19 % pour le groupe placebo

** L’analyste de Cantor, Prakhar Agrawal, a qualifié ces données d’“excellentes”, soulignant que le divesiran “a largement surpassé l’efficacité” du rusfertide, médicament concurrent développé par Takeda 4502.T et Protagonist PTGX.O

** Le médicament a considérablement réduit le recours aux procédures de prélèvement sanguin (phlébotomies) et a contribué à maintenir la viscosité sanguine des patients sous contrôle, indique la société

** La société prévoit de lancer un essai clinique de phase avancée au cours du premier semestre 2027

** Compte tenu de cette annonce, le cours de l’action a plus que doublé depuis le début de l’année