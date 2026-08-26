Le titre Semtech s'envole après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** L'action de Semtech SMTC.O , société spécialisée dans les semi-conducteurs et fournisseur de services cloud, progresse de 4,5 % à 133,3 dollars en pré-ouverture ** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 71 cents au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 61 cents – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, à 341,9 millions de dollars, dépasse les prévisions de 328,64 millions de dollars; il affiche une hausse de 33 % en glissement annuel

** Ces résultats s'expliquent par l'accélération des prises de commandes et un carnet de commandes bien rempli; la visibilité devrait se prolonger jusqu'au prochain exercice fiscal, selon le directeur général Hong Hou

** Prévisions pour le troisième trimestre: un chiffre d'affaires de 410 millions de dollars, à plus ou moins 5 millions de dollars, et un BPA ajusté de 1,05 dollar, à plus ou moins 3 cents, tous deux supérieurs aux estimations consensuelles des analystes

** Quinze des dix-sept sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et deux « conserver »; le cours-cible médian s’établit à 202,25 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 73,1 % depuis le début de l’année