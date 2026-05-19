Le titre Safran soutenu par une acquisition imminente dans le renseignement

Peu avant midi, le titre progresse de près de 1,5%, alors que la société doit finaliser demain l'acquisition du pôle de renseignement géospatial de Kayrros, présenté comme le leader mondial de l'IA géospatiale pour l'Intelligence énergétique et environnementale.

Safran poursuit sa stratégie de croissance externe. Moins de deux ans après avoir fait l'acquisition de Preligens (devenu Safran AI depuis), le groupe français a jeté son dévolu sur Kayrros, et plus particulièrement sur son pôle dédié au renseignement géospatial.

Contacté par Zonebourse, le groupe met en avant la complémentarité de Kayrros avec les activités de Safran AI. "Les technologies de Kayrros vont nous permettre de compléter nos analyses de renseignement géospatial en bout de chaîne", abonde Lucie Baton, responsable médias chez Safran Electronics & Defense. Avec l'acquisition de cette division, Safran récupère également une dizaine de profils de haut niveau, avec notamment des doctorants et des chercheurs.

"Les technologies de Kayrros sont aussi déjà déployées sur plusieurs théâtres d'opérations, notamment au Moyen-Orient, ce qui peut être intéressant dans le contexte actuel", poursuit Lucie Baton.

Depuis sa création en 2016, Kayrros a développé l'utilisation du machine learning, de l'intelligence artificielle et de la puissance de calcul pour traiter, à l'échelle industrielle et à très haute fréquence, des dizaines de téraoctets de données. Concrètement, en croisant les données de différents satellites, la société parvient à optimiser simultanément la résolution spatiale, la résolution temporelle et la sensibilité, là où les technologies classiques doivent généralement sacrifier l'un de ces paramètres.

Chez Kayrros, on voit aussi ce rapprochement d'un très bon oeil. "Nous avons reçu des dizaines d'offres d'investisseurs et Safran nous parait être un très bon match", explique Antoine Halff, cofondateur de la société, qui tenait aussi à ancrer son activité dans l'Hexagone. Par ailleurs, "avec Safran AI, Safran a déjà commencé à acquérir une expertise dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies", ajoute le responsable.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.