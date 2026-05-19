Le magasin des Galeries Lafayette à Pékin fermera le 27 mai

Le magasin des Galeries Lafayette à Pékin fermera le 27 mai car, "trop grand", il "aurait nécessité des investissements majeurs pour se moderniser", a déclaré mardi la direction à l'AFP, confirmant une information du média américain Jing Daily.

Un magasin des Galeries Lafayette, à Shanghai, en 2019 (illustration) ( CN-STR / - )

"La Chine connaît depuis plusieurs années des défis successifs qui ont impacté le modèle et les performances de ce grand magasin, entre crise du Covid, crise de la consommation intérieure, crise immobilière et ralentissement du luxe", ont précisé les Galeries Lafayette.

Ouvert en 2013, ce grand magasin de 48.000 m² sur six étages, de par "sa taille, ses assortiments et sa localisation" ne correspond "plus aux attentes de sa clientèle" qui est "aujourd'hui à la recherche de plus de proximité, de services, d'expériences et de bien-être".

Il accueille plus de 300 marques de mode féminine et masculine, d'accessoires et de beauté, peut-on lire sur son site.

Mais "cette décision ne remet aucunement en question la présence des Galeries Lafayette en Chine", a tenu à rassurer l'enseigne qui se dit "pleinement convaincue du potentiel que ce pays représente pour notre marque".

Les Galeries Lafayette ont quatre magasins en Chine, à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Macao.

Elle entend désormais se déployer en Chine "sur des formats revisités, plus petits, plus agiles et plus sélectifs en matière d’offre, à l'image du magasin de Shenzhen qui fonctionne très bien et servira de modèle référent pour de nouvelles pistes de développement ciblé dans des grandes mégalopoles chinoises".

A l'international, le groupe possède des magasins en Indonésie (Jakarta), en Inde (Mumbai et New Delhi), au Moyen-Orient (Dubai et Doha) et au Luxembourg.