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Le titre RTX progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter »
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions de la société d'aérospatiale et de défense RTX Corp RTX.N progressent d'environ 2,4 % à 176,65 $ avant l'ouverture du marché

** Jefferies relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 210 $ à 220 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 27,5 % par rapport au dernier cours de clôture de RTX

** La société de courtage estime que la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise jusqu'en 2028 seront portées par les gains d'efficacité de Collins, le redressement des marges de Pratt & Whitney et la croissance de Raytheon tirée par ses capteurs

** Il ajoute que RTX devrait afficher une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 7 % et une augmentation de ses marges de 13 % d'ici 2028

** 16 des 26 courtiers attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure, huit la note « conserver » et deux la note « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 215 $ - données compilées par LSEG

* À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 5,9 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/06/2026 à 12:38:01.

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