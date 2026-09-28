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Le titre Royal Caribbean Cruises en hausse après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation à « acheter »
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 15:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'action de Royal Caribbean Cruises RCL.N progresse d'environ 1 % à 245,70 dollars en pré-ouverture

** La banque d'affaires Deutsche Bank relève sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter », estimant que sa baisse de 26 % depuis le 5 août rend le rapport risque/rendement plus attractif aux niveaux actuels

** Elle attribue la récente faiblesse à la hausse des prix du pétrole et aux inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité de la croissance des rendements, dans le contexte de la stratégie de réservation de Norwegian Cruise Line NCLH.N 2027 et de l’augmentation prévue de la capacité dans les Caraïbes

** Elle ajoute que RCL investit 3 milliards de dollars dans une coentreprise qui lui conférera une participation de 50 % dans Sandals Resorts; elle précise que les investisseurs se sont d’abord montrés sceptiques quant à cette opération, mais estime que les perspectives économiques sont attractives

** Elle indique qu’une réaction favorable des actions de Carnival Corp CCL.N à la suite des résultats du 29 septembre pourrait également soutenir RCL

** 22 des 29 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, sept la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian est de 346,50 dollars

** À la clôture de la dernière séance, le titre affichait une baisse d’environ 13 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 15:11:53.

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