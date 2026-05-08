 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Replimune s'envole après l'annonce selon laquelle le directeur de la FDA, Makary, pourrait être démis de ses fonctions
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Replimune REPL.O progresse de 16,47 % à 3,89 $

** Le président américain Donald Trump prévoit de limoger le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Marty Makary, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier

** Mardi, M. Makary a défendu la décision de l'agence de ne pas approuver le médicament de REPL, le Tudriqev, destiné au traitement du cancer de la peau avancé

** Le mois dernier, l'autorité de régulation sanitaire a refusé pour la deuxième fois d'approuver ce médicament

** Compte tenu de l'évolution du cours de l'action, REPL affiche une baisse d'environ 60 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

REPLIMUNE GRP
3,8300 USD NASDAQ +14,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank