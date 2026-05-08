Le titre Replimune s'envole après l'annonce selon laquelle le directeur de la FDA, Makary, pourrait être démis de ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Replimune REPL.O progresse de 16,47 % à 3,89 $
** Le président américain Donald Trump prévoit de limoger le commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), Marty Makary, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier
** Mardi, M. Makary a défendu la décision de l'agence de ne pas approuver le médicament de REPL, le Tudriqev, destiné au traitement du cancer de la peau avancé
** Le mois dernier, l'autorité de régulation sanitaire a refusé pour la deuxième fois d'approuver ce médicament
** Compte tenu de l'évolution du cours de l'action, REPL affiche une baisse d'environ 60 % depuis le début de l'année
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