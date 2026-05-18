Le titre Regeneron recule après l'échec d'un traitement contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2 et 3, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et de détails aux paragraphes 5 à 9) par Christy Santhosh

L'action de Regeneron REGN.O a chuté de 11,6% avant l'ouverture du marché lundi après que le traitement expérimental de la société n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai comparatif de phase avancée mené auprès de patients atteints d'un type de cancer de la peau.

Vendredi soir, le laboratoire pharmaceutique a déclaré que son association fianlimab-cemiplimab n'avait pas atteint la signification statistique en matière d'amélioration de la survie sans progression (PFS), c'est-à-dire la durée pendant laquelle les patients atteints d'un mélanome avancé vivent sans que la maladie ne s'aggrave.

Cela marque un nouveau revers majeur pour le laboratoire pharmaceutique, après les retards réglementaires aux États-Unis concernant une version en seringue préremplie de son médicament ophtalmologique Eylea et l'échec en phase avancée de son médicament contre les maladies pulmonaires, l'itepekimab, l'année dernière .

“Ces échecs successifs de produits phares accentuent la pression sur les 12 à 18 prochains mois de développement clinique”, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

MRK.N Dans l'essai de phase avancée portant sur 1 546 patients, l'association à forte dose de fianlimab et de cemiplimab, commercialisée sous le nom de Libtayo, a montré une amélioration numérique de 5,1 mois de la survie sans progression (PFS) médiane par rapport au Keytruda de Merck, mais la différence n'était pas statistiquement significative.

“Ces résultats correspondent au pire scénario”, a déclaré Cory Kasimov, analyste chez Evercore, ajoutant que même si l'impact fondamental est relativement limité à ce stade, le sentiment des investisseurs risque de s'affaiblir davantage.

Regeneron mène actuellement un essai comparatif distinct opposant l'association fianlimab à l' BMY.N Opdualag de Bristol Myers Squibb. Au moins deux sociétés de courtage ont déclaré avoir peu confiance dans l'issue positive potentielle de cet essai.

Le mélanome avancé est une forme grave de cancer de la peau qui peut se propager rapidement à d'autres parties du corps, ce qui le rend plus difficile à traiter. Selon l'American Cancer Society, environ 112.000 nouveaux cas de mélanome seront diagnostiqués cette année.

Par ailleurs, Regeneron a annoncé lundi qu'elle s'associait

à Parabilis Medicines, une société privée , qui pourrait recevoir jusqu'à 2,2 milliards de dollars en paiements d'étapes pour mettre au point de nouveaux traitements ciblant des maladies difficiles à traiter.