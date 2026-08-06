Le titre Ralph Lauren s'envole après avoir dépassé les prévisions trimestrielles grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

6 août - ** Les actions de Ralph Lauren RL.N progressent jusqu'à 8 % à 411,19 dollars

**Le distributeur de prêt-à-porter haut de gamme a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le premier trimestre , grâce à la demande soutenue des jeunes consommateurs aisés pour ses collections haut de gamme

** Chiffre d'affaires du premier trimestre de 1,96 milliard de dollars et bénéfice par action ajusté de 4,59 dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient respectivement à 1,87 milliard de dollars et 4,32 dollars – données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 à 5-6 %, contre 4-5 % précédemment

** Le groupe prévoit d’accélérer la réduction des ventes à prix réduits et de fermer ses magasins de gamme inférieure pratiquant les prix pleins au second semestre – Justin Picicci, directeur financier

** Le créneau du « luxe accessible » de RL se porte mieux que celui du « luxe pur »; d’autres marques ont trop augmenté leurs prix et ont perdu des clients au profit d’alternatives moins chères comme RL et Coach – David Swartz, analyste chez Morningstar

** À la clôture d’hier, RL affichait une hausse d’environ 8 % depuis le début de l’année