Le titre PTC Therapeutics recule après le refinancement de ses obligations convertibles

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16 juin - ** Les actions de PTC Therapeutics PTCT.O ont reculé de 1,4 % mardi avant l'ouverture, à 75,70 dollars, après avoir conclu une levée de fonds destinée à refinancer sa dette convertible

** PTCT, société basée à Warren, dans le New Jersey, a annoncé lundi soir le prix de son émission privée d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 500 millions de dollars (CBs) arrivant à échéance en 2031

** Le prix de conversion initial de 107,48 $ représente une prime de 40 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 76,77 $

** PTCT a l'intention d'utiliser environ 328,8 millions de dollars du produit net de l'émission pour racheter en espèces 222 millions de dollars de ses obligations convertibles à 1,5 % échéant en septembre 2026, ainsi que pour le remboursement ou le retrait de toute obligation convertible 2026 restante à l'échéance

** La société a déclaré que, compte tenu de la dynamique de l'offre, elle n'utilisera aucun produit pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles

** L'action PTCT a clôturé en hausse de 2,2 % lundi, ce qui donne à la société une capitalisation boursière d'environ 6,4 milliards de dollars, soit une hausse de 1 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 15 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 92,50 dollars, selon les données de LSEG