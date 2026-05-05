Le titre ProPetro recule après l'augmentation de l'émission d'obligations convertibles à hauteur de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Les actions de ProPetro Holding PUMP.N , société de services pétroliers , reculent de 1,4% à 16,68 $ ** PUMP a annoncé lundi soir le prix de son offre privée augmentée de 600 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031 ** Le montant de l'offre a été revu à la hausse par rapport au montant initialement annoncé de 500 millions de dollars

** Le produit de l'opération servira à financer l'acquisition d'équipements supplémentaires de production d'électricité et à d'autres fins

** PUMP compte 122,6 millions d'actions en circulation, selon les données de LSEG

** Six des onze courtiers attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, et cinq la note “conserver”; objectif de cours médian de 16,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action PUMP affichait une hausse de 77,2% depuis le début de l'année