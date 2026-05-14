Le titre Precigen s'envole après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre et une perte en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Precigen

PGEN.O bondit de 23,8 % à 5,14 $ avant l'ouverture du marché

** Mercredi soir, PGEN a annoncé un chiffre d'affaires de 23,25 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations moyennes des analystes qui s'élevaient à 20,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La perte nette du trimestre s'est réduite à 7,93 millions de dollars, contre 54,15 millions de dollars un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action PGEN affichait une baisse de 0,7 % depuis le début de l'année